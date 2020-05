Ascolti tv domenica 17 maggio, l'Allieva 2 imbattibile ma Fabio Fazio ecco con chi fa il pieno di spettatori

La gara della domenica ha sempre un vincitore negli ascolti: Rai 1 con L'Allieva 2. Un 17 maggio 2020 nel segno della replica in onda sulla rete ammiraglia della Rai che sfiora i 4 milioni di spettatori. "Che tempo che fa" ottiene alti risultati con John Legend, in diretta al pianoforte di casa sua. Bene Non è l'Arena" e "Live – Non è la D'Urso".

"L'allieva 2" con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ha ottenuto per la precisione 3.984.000 spettatori pari al 16.3% di share. "Live – Non è la D'Urso" fa 2.252.000 spettatori netti per il 12.6% di share. "Che tempo che fa" arriva a 2.155.000 spettatori per l'8.3% di share mentre il segmento "Che tempo che fa – Il tavolo" è stato visto da 1.437.000 spettatori netti per il 7.6% di share.

Il quarto programma più visto è su La7: "Non è L'Arena", con 1.420.000 spettatori netti per uno share pari al 7.1%. Il film "Due Single a Nozze – Wedding Crashers", in onda su Italia1, 1.206.000 spettatori netti con il 5% di share. Su Rai3, un nuovo episodio di "Un Giorno in Pretura" share del 4.6% per 1.165.000 spettatori netti. "Troy", film con Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger e Orlando Bloom in onda su Rete4, è stato visto da 1.107.000 spettatori con il 5.4% di share.