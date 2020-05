Totti e Ilary a passeggio per il centro di Roma con la mascherina e nessuno li riconosce

Mascherina e cappello per passeggiare in incognito nel centro di Roma. Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi si sono concessi un giro nella capitale con lo scooter e armati di mascherina nera hanno fatto tappa al Pantheon e a Fontana di Trevi, senza che nessuno li riconoscesse. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi Totti e così domenica ne ha approfittato per un giro turistico del cuore nella sua Roma. Con loro una coppia di amici. I due hanno successivamente immortalato la loro passeggiata tra le bellezze della Capitale su Instagram.

