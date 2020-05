The Last Dance, in onda le ultime due puntate. Il sesto titolo di Jordan e dei Chicago Bulls

"The Last Dance", la serie TV trasmessa da Netflix e co-prodotta insieme a ESPN, è arrivata all’ultimo ballo: da oggi lunedì 18 maggio sono disponibili le ultime due puntate. La serie TV che ripercorre l’ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls ha fatto registrare record inimmaginabili: si tratta della serie più vista in Italia di sempre, superando La Casa di Carta (clicca qui).

Le anticipazioni sulle ultime due puntate: il tema sono i playoff della stagione 1997-1998, il tiro da tre di Steve Kerr, Rodman che si cimenta nel wrestling, la vittoria del sesto anello contro gli Utah Jazz, il secondo ritiro dal basket di Michael Jordan e tanti retroscena inediti