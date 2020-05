Stasera in tv 18 maggio: in seconda serata il film "Scarlet Diva" con Asia Argento e Vera Gemma

Stasera in tv 18 maggio: va in onda il film "Scarlet Diva" in seconda serata sul canale Cielo (numero 26, ore 23). La pellicola, italiana, è del 2000 e nel cast ci sono Asia Argento e Vera Gemma (la diretta hot su Instagram, clicca qui).

La trama: Anna Battista e' una giovane attrice di successo assediata e ammirata dai fan. La sua professione, pero', la trascina dalla solitudine del suo appartamento a convulse apparizioni pubbliche, provini, incontri e viaggi. Ma Anna si sente sempre piu' sola e non le serve a molto cercare di conoscere il famoso scrittore olandese Aaron Ulrich, un uomo consumato nel corpo e nell'anima dall'eroina. Del resto le sue relazioni sono sempre inquinate, anche oggi, dalla droga.