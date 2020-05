Stasera in tv 18 maggio torna "Quarta Repubblica". Porro intervista il ministro Gualtieri. Le anticipazioni

Stasera in tv 18 maggio torna "Quarta Repubblica" con una nuova puntata. Nel talk di approfondimento condotto da Nicola Porro (Rete 4 ore 21,25), sarà centrale il Decreto Rilancio. Intervista il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sulle scelte del governo per fronteggiare la crisi economica che sta mettendo a dura prova imprese e famiglie italiane. Il 18 maggio sarà anche il giorno della riapertura – dopo oltre due mesi di lockdown – di negozi, bar e ristoranti, raccontata nel corso della puntata con testimonianze, documenti e collegamenti in diretta da diverse città. In studio, parteciperanno al dibattito, tra gli altri, la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, la capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, gli imprenditori Rocco Forte, Luca Patanè e Francesco Casoli, la politologa Nadia Urbinati e i giornalisti Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Pietrangelo Buttafuoco, Luca Telese, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Maria Giovanna Maglie. Ampio spazio anche ai problemi del turismo e sulla corsa mondiale al vaccino contro il Covid 19.

