Stasera in tv 18 maggio c'è "Emigratis": Pio e Amedeo continuano a scroccare in giro per il mondo

Stasera in tv 18 maggio torna l'appuntamento con "Emigratis". Su Italia 1 dalle ore 21,25 va in onda la terza puntata della terza stagione del fortunato format di Pio e Amedeo in cui c'è sempre un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le missioni dell'impertinente duo che si prefiggerà ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi in giro per il mondo. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Nella puntata di stasera ci casca anche Elisabetta Canalis.

