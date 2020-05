Stasera in tv 18 maggio il film "Il diavolo veste Prada" con Meryl Streep. Appuntamento su Canale 5

Stasera in tv 18 maggio va in onda il film "Il diavolo veste Prada" (Canale 5 ore 21,20). Pellicola statunitense del 2006, regia di David Frankel, nel cast Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms, Rich Sommer.

La trama: nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista Vogue America. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs (Anne Hathaway) - ventitre anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice - si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo. Chiunque infatti al suo posto si riterrebbe fortunato, ma l'algida e sofisticata Miranda, dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e dispotica, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno...