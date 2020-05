Stasera in tv domenica 17 maggio, programmi e film: cosa vedere. Da Troy all'Allieva a Live Non è la d'Urso

Programmi e film di stasera, domenica 17 maggio 2020 in televisione. I palinsesti sono particolarmente interessanti, a cominciare da Rai 1 che propone tra i programmi TV di stasera le repliche della seconda stagione de "L'allieva" mentre su Canale 5 va in onda "Live non è la d'Urso". Attese sul piccolo schermo le pellicole Troy su Retequattro, "Ricomincio da noi" su Rai Movie e la commedia "Due single a nozze" su Italia Uno.

Ecco l'offerta dei palinsesti vista da vicino

Rai Uno 21:25 – L'allieva (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Che tempo che fa (Programma d'approfondimento)

Rai Tre 21:20 – Un giorno in pretura (Programma d'inchiesta)

Rai Movie 21:10 – Ricomincio da noi (Film musicale)

Rete 4 21:25 – Troy (Film d'avventura)

Canale 5 21:20 – Live non è la d'Urso (Programma d'intrattenimento)

Italia Uno 21:30 – Due single a nozze (Film commedia)

La5 21:10 – Ricomincio da ieri (Film commedia)

La7 20:35 – Non è l'Arena (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – I delitti del BarLume – La briscola in cinque (Serie tv)

Sky Cinema Uno 21:15 – Le Ragazze Del Coyote Ugly (Film musicale)

Violet ha la passione per la musica e compone canzoni, ma ha paura di salire su un palco e di cantare di fronte ad una platea. Per affrontare questa paura si trasferisce a New York, dove farà fatica ad adeguarsi ad un particolare modo di farsi conoscere. Riuscirà ad affrontare le sue paure e a realizzare il suo sogno?