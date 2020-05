Stasera in tv domenica 17 maggio 2020, Live Non è la d'Urso su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Appuntamento con un classico della domenica sera, in prima serata, in tv. Parliamo del programma di Canale 5 Live - Non è la d'Urso che va in onda stasera, domenica 17 maggio 2020. Barbara d’Urso - secondo le anticipazioni che trapelano, continuerà ad affrontare l’argomento Coronavirus con le ultime novità della Fase 2. Nella seconda parte, quella più leggera dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo, si festeggeranno i 60 anni di Fiorello.

Per approfondire leggi anche: Barbara d'Urso dà l'annuncio sulla fine dei suoi programmi

Torneranno poi Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, che la scorsa settimana non sono riusciti a replicare alle ultime accuse di Nina Moric.