Stasera in tv sabato 16 maggio: Paura d'amare film su La7 con Al Pacino e Michelle Pfeiffer

Stasera in tv, sabato 16 maggio 2020 su La7 alle 21,15 c'è Paura d’amare (Frankie and Johnny). Un film di grande successo del 1991 diretto da Garry Marshall basato sull’opera teatrale Frankie and Johnny in the Clair de Lune di Terrence McNally. Scritto e sceneggiato da Terrence McNally e con la fotografia di Dante Spinotti, Paura d’amare è interpretato da Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Nathan Lane, Kate Nelligan, Hector Elizondo, Jane Morris.

Frankie (Michelle Pfeiffer) è la cameriera di un ristorante di New York, che dopo alcune relazioni infelici vive una vita tranquilla, preferendo guardare videocassette VHS di vecchi film nelle proprie quattro mura domestiche. Arriva al ristorante Johnny (Al Pacino), appena uscito di prigione, viene assunto come cuoco. Johnny, un matrimonio fallito alle spalle e con la voglia di rifarsi una vita, immediatamente intravede in Frankie uno spirito affine per rinnovare la propria esistenza.