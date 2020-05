Stasera in tv sabato 16 maggio, il film Rio su Italia Uno: la trama

Stasera, sabato 16 maggio, in tv va in onda su Italia Uno il film Brio. Blu e' un ara macao addomesticato che conduce una comoda vita nell'appartamento della sua migliore amica e proprietaria Linda, a Moose Lake, in Minnesota.

Pappagallo dotto ma incapace di volare, Blu e' probabilmente l'ultimo esemplare maschio della sua specie cosi', quando l'eccentrico scienziato Tullio si presenta per convincere Linda a portarlo a Rio de Janeiro e fargli incontrare Gioiel, l'ultima femmina, i due decidono di partire alla volta della lontana ed esotica terra carioca. Tuttavia, poco dopo il loro arrivo, la coppia di pappagalli viene rapita da un gruppo di trafficanti di animali.