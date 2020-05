Barbara d'Urso, l'annuncio sulla fine dei programmi Pomeriggio Cinque e Live - Non è la d'Urso

Barbara d'Urso e i suoi programmi. Sulla fine della stagione televisiva la conduttrice ha parlato sui social. “Pomeriggio Cinque, di default, dovrebbe finire a fine maggio come sempre”, ha detto la conduttrice durante una delle sue dirette Instagram.

“Live – Non è la D’Urso dovrebbe finire tra due puntate“, dice lei e forse è un cambio di programma per la sua trasmissione visto che Live Non è la D’Urso era presente nei palinsesti di giugno.

Con l’emergenza Coronavirus, ci sono stati diversi cambiamenti nei palinsesti televisivi e Barbara D’Urso - spiega Sologossip.it - si è adattata diligentemente ad ogni richiesta dell’azienda per la quale lavora.