Dodici artisti divisi in due squadre che gareggeranno per ottenere degli obiettivi a sostegno della Protezione Civile. E' la missione di "Amici Speciali", la trasmissione in quattro puntate di Maria De Filippi (clicca qui).

A sfidarsi saranno il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas. Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19; la band The Kolors, vincitori di Amici 14. Proprio la band guidata da Stash ha proposto una versione rock di "Come Together" dei Beatles.