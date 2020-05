The Last Dance, la serie tv su Michael Jordan diventa la più vista di sempre in Italia su Netflix

L'annuncio di Netflix è di quelli che lasciano il segno: "The Last Dance" - il docufilm su Michael Jordan e i mitici Chicago Bulls che vinsero 6 anelli Nba - è la serie più seguita di sempre dagli abbonati in Italia. Surclassando La Casa di Carta.

Doveva uscire a giugno, l’intera serie in unica soluzione, in tutto il mondo. Per gli appassionati di Nba sarebbe stato il gadget di fine stagione, sul canale Espn. E invece arriva il virus, si blocca tutto. Così la soluzione di darlo due episodi per volta (gli ultimi sono ancora da completare e in Italia arrivano lunedì).

Dopo aver trasformato il basket e lo sport, Michael Jordan rischia di fare la stessa cosa anche con il racconto dello sport. La storia del più grande giocatore di sport di squadra di tutti i tempi, con focus sulla stagione 97-98 dei suoi Chicago Bulls: un titolo Nba via l’altro, grazie a MJ e a quintetti che agli appassionati fanno venire i lucciconi, essendoci insieme gente come Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc e via così. Ma senza Air Jordan non sarebbe mai stata la stessa cosa. Al resto ci hanno pensato riprese d’epoca rimaste da qualche parte, un montaggio accattivante, l'idea di costruirci una serie tv. Un'opera ambiziosa, come solo negli Usa sanno fare. Alla fine arriva pure Obama che si mette su una sedia e racconta: “I primi tempi, a Chicago, Jordan me lo sognavo, non avevo i soldi per andare alle partite” (clicca qui).

Oltre 500 ore di girato dopo un singolare accordo: voi filmate pure tutto, io deciderò se le immagini potranno essere pubblicate, un giorno. Per dare questo permesso, il più grande giocatore della storia del basket ci ha messo 18 anni. Ma poi ha detto sì al producer Mike Tollin. Fu fortunato. Perché Jordan aveva visto e amato “Iverson”, il docufilm sull’ex giocatore dei 76ers. E disse sì. In poche settimane ha inanellato solo record (7,2 milioni di spettatori negli Usa solo per il primo episodio). Anche in Italia.