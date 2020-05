Stasera in tv 15 maggio il thriller "The river wild - Il fiume della paura" su Iris. Con Meryl Streep

Stasera in tv 15 maggio va in onda il film thriller "The river wild - Il fiume della paura" (Iris, ore 21). La pellicola è del 1994, la regia di Curtis Hanson, nel cast Meryl Streep, Kevin Bacon, Elizabeth Hoffman, David Strathairn

La trama: Gail vive a Boston. Una bella casa, un marito architetto, due figli e un cane, ma è nata nei territori del selvaggio Ovest. E' lì che ritorna per passare qualche giorno di vacanza praticando il suo sport preferito, il rafting. La gita, presi a bordo due ragazzotti che si riveleranno rapinatori in fuga, si trasformi ben presto in un incubo.

