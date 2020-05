Michele Bravi, il ritorno dopo l'incidente: "Sono diverso". Oggi in tv ed esce "La vita breve dei coriandoli"

Il cantante Michele Bravi inizia il suo nuovo percorso professionale da “Amici Speciali” (clicca qui) - dopo il tragico incidente stradale del 22 novembre 2018, in cui ha perso la vita una donna (clicca qui) – e lo fa con il singolo “La vita breve dei coriandoli” che proprio oggi esce e fa da apripista al disco “La geografia del buio”, che sarebbe dovuto uscire il 17 aprile e poi a data da destinarsi, causa pandemia.



Per il cantante di Città di Castello, 25 anni, tornare in tv "è strano. Ma entusiasmante. Maria (De Filippi, ndr) mi sta vicino e le sono grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista. Spero il mio messaggio arrivi a tanti”. Oggi Michele è per forza di cose una persona diversa: “Mentre stavo affrontando quel buio sono stato ossessionato dalla domanda che tanti mi facevano quando torni? Ma la questione era: chi torna? Sono molto diverso”.