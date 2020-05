Stasera in tv 15 maggio scatta "Amici Speciali": in gara anche Irama, Michele Bravi, The Kolors e Gaia

Stasera in tv 15 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 (ore 21,20) il nuovo programma condotto da Maria De Filippi (clicca qui), "Amici Speciali". Edizioni modificata rispetto al progetto iniziale "Amici All Star", che avrebbe dovuto andare in onda subito dopo Amici 19, ma che è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus che l’Italia sta attraversando.

"Amici" Speciali" sarà, una vera e propria gara in cui i concorrenti si sfideranno in gare canore e coreografie. I premi in palio saranno aiuti concreti per il Paese in questo periodo di estrema difficoltà.

A sfidarsi saranno il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas. Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

A valutare le esibizioni la giuria formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. A loro si aggiungeranno Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.