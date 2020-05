Morto Ezio Bosso, il musicista che al pianoforte sapeva commuovere

Ezio Bosso è morto a 48 anni. Il direttore d'orchestra, compositore e pianista torinese aveva una malattia neurodegenerativa da anni ma nonostante ciò era riuscito a diventare uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano

Bosso conviveva dal 2011 con questa malattia che gli fu diagnosticata dopo l'intervento per un cancro al cervello, sempre nello stesso anno. Da principio la patologia fu identificata come la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia in cui i sintomi, episodi di atrofia muscolare, si trasformano in pochi anni nella compromissione totale delle funzioni vitali. Tuttavia Ezio Bosso aveva sviluppato una malattia autoimmune i cui effetti sono identici a quelli della sclerosi laterale.

il compositore aveva trovato la popolarità quando nel 2016 fu invitato da Carlo Conti come ospite d'onore. Sul palco dell'Ariston Bosso eseguì "Following a Bird" e da quel momento il suo nome e la sua arte sono diventate note al grande pubblico che ha continuato a seguirlo negli anni a venire.

