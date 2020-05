Le Iene, scherzo a Natalia Paragoni per mettere alla prova l'amore per Andrea Zelletta

CALCIO

Perugia, screening ai grifoni: tutti negativi i primi test sierologici. Le foto

Gli screening sierologici cui si sono sottoposti nel primo pomeriggio di ieri un primo gruppo di calciatori, staff tecnico, medico e dirigenziale del Grifo, hanno dato esito negativo al Covid 19. Un passo fondamentale per dare il via agli allenamenti volontari ed individuali all’interno del prato del Curi che potrebbero vedere protagonisti i grifoni già nelle prossime ore. In anticipo, dunque, ...