Elisabetta Canalis: pugni, calci, balzi, quando l'allenamento è sexy. Fan in delirio. Il video

Allenamenti e capelli sono due delle passioni che Elisabetta Canalis racconta, spesso e volentieri, sul suo profilo Instagram. La showgirl di origini sarde, ormai da anni residente a Los Angeles, si allena con grande costanza e impegno aggiungendo, alle sedute cardio, anche alcune di pugilato. "Circa tre volte alla settimana @kickandpunch mi allena via FaceTime così. Mi trovo bene con questo tipo di training perché unisce il cardio col divertimento (in genere coi guanti uso il sacco ma ho chiesto a @mickaelatombrock di prestarsi solo per voi) ha scritto dopo l'ultimo allenamento.

