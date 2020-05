Stasera in tv 14 maggio va in onda il film "Giochi di Potere". Prima tv in seconda serata su Canale 5

Dl rilancio, Franceschini: 1 miliardo per spettacolo e cultura

Roma, 14 mag. (askanews) - Un miliardo complessivo di fondi per lo spettacolo e la cultura, altro settore congelato e distrutto dal coronavirus: in conferenza stampa via Zoom il ministro Dario Franceschini ha dettagliato le misure per cinema, musica di tutti i generi e teatri per cui riprendere l'attività in sicurezza è particolarmente complesso. Intanto un fondo di 210 milioni di euro per le ...