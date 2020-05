Stasera in tv 14 maggio il film "Una festa esagerata" di Vincenzo Salemme. Appuntamento su Canale 5

Stasera in tv 14 maggio 2020 va in onda il film "Una festa esagerata" (Canale 5 ore 21,20). Vincenzo Salemme è regista e attore della pellicola, una spassosa commedia, che rappresenta una prima tv per Mediaset. Nel cast anche Massimiliano Gallo e Tosca D'Aquino.

La trama: un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia. La moglie affamata di popolarità e ascesa sociale, vede la festa come un modo per emergere, decidendo di non badare a spese per ottenere una riuscita indimenticabile. Quando finalmente giunge il giorno della tanto attesa festa, un lutto improvviso la mette a rischio.

