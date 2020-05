Stasera in tv 14 maggio il film "Nemico Pubblico" con Will Smith e Gene Hackman. Appuntamento su Rai 3

Va in onda il film "Nemico pubblico" (stasera in tv 14 maggio, ore 21,20 su Rai 3). La pellicola è del 1998, la regia di Tony Scott e nel cast ci sono Will Smith e Gene Hackman.



La trama: i servizi segreti hanno da nascondere l'omicidio di un politico che si opponeva a una legge che di fatto consente di violare la privacy di tutti i cittadini americani. Una registrazione effettuata per caso potrebbe inchiodarli, e proprio per questo motivo una squadra della morte decide di intervenire: ma un giovane e promettente avvocato nero entra casualmente in possesso dello scottante documento. Al suo fianco si schiera l'uomo che qualche anno prima aveva lavorato per i servizi e era riuscito a far perdere le proprie tracce.