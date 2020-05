Stasera in tv 14 maggio: quarta puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" in Riviera del Conero

Prosegue con la quarta puntata la sesta stagione di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" (stasera in tv giovedì 1 4 maggio 2020 su Sky Uno ore 21,15). Dopo aver fatto tappa a Venezia, in Valle d’Aosta e a Roma, lo chef è alla ricerca del miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero, uno dei tratti di costa più suggestivi delle Marche. Qui il mare è il grande protagonista, e i piatti a base di pesce abbondano in tutti i menù: cozze ripiene, brodetto di pesce, lumache di mare, raguse in porchetta e stoccafisso all'anconetana. Ma il mare non è solo il re dei menù, fa anche da sfondo nelle cene estive: qui, infatti, sono tanti i ristoranti sulla costa che offrono la vista mare. A contendersi il titolo ci sono: Giorgio con il Ristorante della Rosa, Michela con Bebo’s, Barbara con il Ristorante Dario e, infine, Paolo con La Torre. In questo quarto episodio l’oggetto di bonus sono le lumache di mare. Nelle prossime puntate tappe ci sarà Milano, ma anche la Carnia, la Val Badia, Arezzo, la Lunigiana e il Cilento.

