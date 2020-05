Stasera in tv 14 maggio, "Vivi e lascia vivere" su Rai1 con Elena Sofia Ricci: anticipazioni quarta puntata

Siamo arrivati al quarto appuntamento su Rai 1 di una delle serie più fortunate del momento. Stasera, giovedì 14 maggio alle 21.25, con Elena Sofia Ricci e “Vivi e lascia vivere”, la serie firmata da Pappi Corsicato che racconta la storia di Laura, una donna forte e coraggiosa che dopo la morte prematura del marito decide di rimboccarsi le maniche per offrire a se stessa, e ai suoi tre figli, una nuova opportunità di vita avviando un’attività lavorativa in proprio.

Laura continua a nascondere a tutti un enorme segreto. Dopo aver capito che Toni non è la persona che vuol far credere a tutti di essere ha deciso di non frequentarlo più, ma quando lui all’improvviso si sente male, Laura decide di andare a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola. Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura.