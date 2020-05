Riccardo Muti e Monica Bellucci al Festival dei Due Mondi

Riccardo Muti per il gran finale di piazza Duomo a Spoleto e Monica Bellucci star al teatro Romano, le uniche due location inserite nel Festival dei Due Mondi di quattro giorni (27-30 agosto), che potranno accogliere rispettivamente 120 e 200 persone per garantire il distanziamento sociale, così come previsto dal progetto preliminare. Nel documento è prevista la smart reception con misurazione della temperature e spettacolo off limits per chi fa registrare più di 37 gradi, mascherine chirurgiche e igienizzanti obbligatori fornite dall'organizzazione, oltre a biglietti nominali non cedibili, procedure di ingresso e uscita di pubblico e artisti. Misure di sicurezza sono state definite anche per il personale.