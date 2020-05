Stasera in tv 13 maggio 2020, il film Rogue One: A Star Wars Story. Fantascienza di qualità

Un film di fantascienza va in onda stasera, mercoledì 13 maggio alle ore 21.30 su Italia Uno. Si tratta di Rogue One diretto da Gareth Edwards con Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Yi-wen Jiang, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Donnie Yen, Alistair Petrie, Jonathan Aris, Ben Daniels, Paul Kasey, Genevieve O’Reilly e Sharon Duncan-Brewster.

La trama Dopo aver servito l’Impero Galattico per anni, lo scienziato Galen Erso (Mads Mikkelsen) conduce una vita modesta sul pianeta Lah’mu. Ma le doti dell’uomo sono un bene prezioso per il Direttore Imperiale, Orson Krennic (Ben Mendelsohn), che vuole costringere Erso a completare il progetto della Morte Nera. Il nemico preleva lo scienziato con la forza e sua figlia, Jyn (Felicity Jones), riesce a fuggire da morte certa grazie al ribelle Saw Gerrera (Forest Whitaker).

Tredici anni dopo, il pilota Bodhi Rook (Riz Ahmed) tradisce l’Impero e recapita un messaggio segreto dello scienziato a Saw. Jyn, intanto, è liberata dai ribelli affinché riesca a trovare suo padre prima che completi la potente stazione spaziale. Insieme al pilota Cassian Andor (Diego Luna) e al droide K-2SO (Alan Tudyk), la ragazza rintraccia il suo salvatore.

Gerrera rivela il contenuto del messaggio che potrebbe salvare le sorti della Galassia. Erso, infatti, ha manomesso il reattore centrale della Morte Nera così da fornire la possibilità di distruggere l’intera stazione spaziale.

Intanto, il Governatore Tarkin (Guy Henry) assume il controllo e distrugge la città di Jedah per testare la forza della nuova potente arma, mentre i ribelli attaccano il centro di sperimentazioni, provocando la morte di Erso.

Decisa a vendicare suo padre, Jyn convince un manipolo di ribelli a sottrarre i progetti dal database imperiale del pianeta Scarif, con il codice ‘Rogue One’.

Quando l’Alleanza Ribelle viene a conoscenza del piano della ragazza, corre in suo aiuto e attacca la stazione. Bodhi, unitosi alla causa, partecipa all’attacco diversivo e i ribelli ingaggiano una lotta contro il tempo per trasmettere i dati del progetto.

Krennic ostacola i fuggitivi, mentre Tarkin scatena la sua ira sul pianeta Scarif per eliminare la nuova speranza.