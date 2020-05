Uomini e Donne, L'Alchimista si presenta senza maschera da Giovanna Abate. La reazione della tronista Video

Uomini e Donne su Canale 5 di oggi, mercoledì 13 maggio. Giovanna Abate ha incontrato l'uomo mascherato, L’Alchimista. Il corteggiatore si è fatto vedere in parte da Giovanna. “Lui dice che non è in cerca di visibilità come è capitato per altri. Dice che non è alla ricerca di followers e non ha bisogno di farsi vedere, ma è arrivato il momento che Giovanna possa vederlo”, ha affermato Maria De Filippi. Giovanna raggiunge l’Alchimista che, di spalle alle telecamere, mostra gli occhi e la bocca alla tronista. “Com’è Giovanna?”, chiede la De Filippi. “E’ bello, oggettivamente è bello”, risponde. “Ha un sorriso bellissimo. Ha dei denti molto belli, ha un po’ di barbetta che a me piace molto. Il labbro inferiore è più carnoso di quello superiore. Ha dei bellissimi occhi e nel complesso è un bellissimo ragazzo“, dice Giovanna descrivendo ciò che vede. Ma l'Alchimista decide di non mostrarsi in pubblico.

