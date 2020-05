Stasera in tv 13 maggio va in onda il film "Sister Act" con  Whoopi Goldberg. Appuntamento su Rai 2

Stasera in tv, mercoledì 13 maggio 2020, va in il onda il film "Sister Act" (Rai 2, ore 21,20). Pellicola del 1992, nel cast Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, ebbe un discreto successo imponendosi poi successivamente come film blockbuster incassando la cospicua cifra di 231 milioni di dollari.

La trama: una cantante di un casinò diventa testimone di un omicidio, viene così nascosta dal programma protezione testimoni dentro un convento dove farà finta di essere una suora. Presto però rivoluzionerà la vita delle sorelle a causa della sua personalità irriverente e trascinante.

Leggi amche: la programmazione tv di mercoledì 13 maggio 2020.