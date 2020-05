Stasera in tv 13 maggio appuntamento con "Notte al Museo Egizio" su Rai 1

Stasera in tv mercoledì 13 maggio 2020 va in onda "Stanotte al Museo Egizio", documentario speciale di Alberto Angela in attesa che si possa tornare a visitare i musei. L'appuntamento è su Rai 1 alle ore 21,25.



Alberto Angela incontra le meraviglie e le magie di una civiltà antica che ha segnato l'inizio della storia, inserite in un contesto contemporaneo grazie all'avveniristica ristrutturazione del Museo Egizio. Nella notte i capolavori dell’antico Egitto emergono uno dopo l’altro nelle ricche sale torinesi e si lasciano ammirare in tutto il loro splendore. Il conduttore guida gli spettatori tra gigantesche statue di sfingi e faraoni, in una ricca tomba e all’interno di un tempio nubiano ricostruito pezzo per pezzo nel museo.

Leggi anche: la programmazione televisiva del 13 maggio.