Beautiful, le anticipazioni dal 18 al 23 maggio 2020 della soap di Canale 5: Wyatt, colpo di scena

E' una soap seguitissima su Canale 5 (va in onda alle ore 13.40) e c'è attesa per conoscere cosa succederà nelle prossime puntate. Parliamo della soap Beautiful. Possiamo anticipare gli episodi in onda da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio 2020. Quinn - come rivela Fanpage - sarà molto contenta della rottura tra Wyatt e Sally. La Spectra, tuttavia, non ha alcuna intenzione di rinunciare all'uomo che ama. Dal canto suo, Wyatt si lascerà andare alla passione con Flo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà la prossima settimana.

Lunedì 18 maggio

Quinn non riesce a nascondere la propria gioia per la rottura tra Wyatt e Sally. La donna è talmente sollevata dall'apparente fine della relazione, da confidarlo anche al figlio. Intanto, Sally ha un confronto con Thomas e le spiega che tra lei e Wyatt non ci sono segreti, dunque gli ha rivelato tutto ciò che lui le ha confidato.

Martedì 19 maggio

Sally e Thomas si confrontano senza riuscire a trovare un punto d'incontro. La donna ritiene di aver fatto la cosa giusta decidendo di lasciare la casa in cui viveva con Wyatt. Thomas, al contrario, è certo che Sally abbia fatto un grosso sbaglio.

Mercoledì 20 maggio

Zoe ha intenzione di mettere le cose in chiaro con Flo. Nel loro piano non sono ammessi i sensi di colpa. Certo, il dispiacere per Hope è comprensibile, ma il patto che hanno fatto non lascia spazio a dubbi. La verità non può venire fuori. Per il bene di tutti, è molto meglio che la piccola Beth continui a vivere con Steffy.

Giovedì 21 maggio

Se Quinn già canta vittoria, Sally non è affatto dello stesso parere. La Spectra, infatti, affronta Quinn e le dice di amare ancora Wyatt. Non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui. Quello che la donna non sa, però, è che Wyatt e la sua ex fidanzata Flo sono più vicini che mai. Tra loro rinasce la passione.

Venerdì 22 maggio

Liam rientra da Parigi e per prima cosa si reca da Thomas. Rivolge all'uomo pesanti accuse. È convinto che stia manipolando Hope per farla allontanare da lui e che abbia approfittato della sua assenza per attuare il suo piano.

Sabato 23 maggio

Quinn è pronta a tutto pur di agevolare la relazione tra Wyatt e Flo. Così, fa una richiesta a Eric. Gli propone di accogliere Shauna e Flo in casa Forrester. Eric, come sempre, si dimostra disponibile e generoso. Quindi acconsente alla richiesta della sua compagna.