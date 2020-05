Ascolti tv martedì 12 maggio: Mia Martini vince la gara, Fuori dal coro fa ottimi numeri

La battaglia degli ascolti tv di ieri, martedì 12 maggio, finisce in favore di "Io sono Mia" su Rai 1, con 3.758.000 spettatori pari al 14.7% di share. Il secondo programma più visto dopo il film autobiografico sulla vita di Mia Martini, è quello in onda su Canale 5: "Mission Impossibile – Fallout" visto da 2.697.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Buon risultato per "Le Iene Show" su Italia1: 2.116.000 spettatori per il 10.8% di share. "A Napoli non piove mai", film di Sergio Assisi su Rai2, fa 1.715.000 spettatori per il 6.5% di share. "Crazy Night – Festa col morto", in onda su Tv8, è stato visto da 425.000 spettatori netti per l'1.6% di share. Sul Nove, "Noah" è stato visto da 284.000 spettatori netti per l'1.2% di share.

"Fuori dal Coro" realizza 1.433.000 spettatori netti per il 7.1% di share. "#Cartabianca", il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Giovanni Floris con "DiMartedì" 1.538.000 spettatori netti per il 6.3% di share.