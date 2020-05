Il Segreto, cosa accadrà nell'ultima puntata del 19 maggio. La soap chiude dopo dieci anni

Chiude una delle soap più amate: a quasi 10 anni dalla messa in onda della prima puntata in Spagna Il Segreto vedrà la sua ultima puntata la prossima settimana. Andrà in onda martedì 19 maggio in prima serata, per poi salutare gli spettatori. La fiction saluta con un totale di 2300 episodi.

In Italia - riferisce Fanpage - la prima puntata de Il Segreto andò in onda il 10 giugno 2013, quasi due anni dopo il debutto in Spagna. Il fatto di essere tanto indietro rispetto al calendario originale dovrebbe consentire a Canale5 di coprire il pomeriggio della rete per tutto il 2020 prima di arrivare all’ultima puntata. La soap ha avuto grande successo in Italia, tanto da essere trasmessa in prima serata a lungo. Alcune puntate trasmesse in prime time hanno sfiorato picchi di 5 milioni di spettatori. In Spagna, però, l’interesse del pubblico è drasticamente calato rispetto agli inizi, convincendo Antena 3 a cancellare la serie.

Secondo gli sceneggiatori, l’ultima puntata de Il Segreto scioglierà tutti i dubbi ancora rimasti irrisolti nella trama. Sono circa 700 gli attori che si sono avvicendati sul set nell’arco degli ultimi 10 anni. Solo 6 sono quelli rimasti fino alla fine delle riprese e si tratta di Emilia Ulloa (Sandra Cervera), Francisca Montenegro (Maria Bouzas), Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra), Mauricio (Mario Zorrilla), Hipolito (Selu Nieto) e Dolores (Maribel Ripoll). Ma Il Segreto ha tenuto a battesimo altri interpreti diventati molto famosi in tutto il mondo: dalla protagonista della prima stagione Pepa Balmes (Megan Montaner) e Jaime Lorente e Alvaro Morte, poi diventati star de La Casa di Carta.