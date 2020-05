Stasera in tv 12 maggio 2020, il documentario sui leggendari Duran Duran su Rai5. Anticipazioni

Una band leggendaria, indimenticabile. Ha segnato un'epoca. Parliamo dei Duran Duran, protagonisti della scena new romantic inglese anni ’80: la ripercorre il documentario del regista Zoe Dobson “Duran Duran. There’s Something You Should Know”, in onda stasera martedì 12 maggio alle 22.45 su Rai5.

E’ il racconto di sette album che tracciano il loro impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi, dall'esordio omonimo del 1981 alla reunion, passando per il successo planetario di Wild Boys, la crisi e le incomprensioni, lo scioglimento e i riavvicinamenti. Il documentario, che prende il nome dall’omonimo brano tratto dall’album di esordio della band, intervista Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes per ripercorrere con loro i quasi 40 anni di collaborazione artistica, a partire da Birmingham dove la band si è formata tra il 1978 e il 1980.

Intervistati con loro, anche Andy Taylor, il chitarrista che ha fatto parte due volte della band, e alcuni dei loro amici contemporanei nel mondo dello spettacolo: Boy George dei Culture Club, la modella Cindy Crawford e il regista Nick Egan. Ma anche i produttori Mark Ronson e Nile Rodgers, Naomi Campbell e tanti altri.

Al centro del documentario anche Birmingham e le antiche passioni della band, che compare a bordo di lussuose macchine alle prese con la condivisione delle proprie memorie.