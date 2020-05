Stasera in tv lunedì 11 maggio, Emigratis su Italia 1: le anticipazioni della seconda puntata con Pio e Amedeo

Stasera, lunedì 11 maggio 2020, su Italia 1 c'è la seconda puntata della terza stagione di Emigratis con Pio e Amedeo. Appuntamento dalle ore 21.28.

Reduci dal grande successo delle scorse stagioni Pio e Amedeo si rimettono in viaggio per raggiungere le più grandi star, dagli sportivi ai personaggi del cinema e dello spettacolo, che rendono onore all'Italia nel resto del mondo.

A loro il difficile compito di tenere a bada i due comici pugliesi, che non hanno nessuna intenzione di pagare vitto e alloggio. Durante i loro incontri non mancano momenti di grande divertimento e ironia, ma senza riuscire inevitabilmente a evitare qualche rischio.

I due ragazzi, dopo aver scroccato l'impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano e vogliono di più. Riusciranno i nostri eroi a trovare un modo per fare soldi, sistemandosi per sempre?