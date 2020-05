Uomini e Donne, Alessandro si confronta con Giovanna Abate e lascia lo studio così. Cosa si sono detti Video

Puntata vivace di Uomini e Donne quella di lunedì 11 maggio 2020 su Canale 5. Alessandro Graziani in studio si confronta con Giovanna Abate che ha appena letto una lettera per Sammy.

Alessandro ammette di essere rimasto molto male dopo aver assistito al comportamento avuto da Giovanna nei confronti di Sammy Hassan. “Tu lo chiami uomo una persona così? Forse sono stato io a non capirti… probabilmente ho sbagliato io sin dall’inizio, ti ho dato troppo sin dall’inizio”, afferma Alessandro. Giovanna Abate spiega: “Ci sono delle sensazioni che in te mi muovono quando ti ho davanti. Quando torno a casa questi pensieri non me li porto. Io penso che un domani io e te fuori da qui non potremmo avere un futuro!”, afferma lei. Maria De Filippi chiede a questo punto se vuole eliminarlo, lei però nega. Tuttavia, di fronte a queste parole, è Alessandro ad alzarsi, salutarla e andare via.