Aquilani e Quattrociocche, addio dopo 12 anni. L'annuncio su Instagram: "Ci lasciamo"

Una delle coppie più solide tra quelle che si sono formate tra calciatori e attrici si lascia. Alberto Aquilani (35 anni)e Michela Quattrociocche (31), fidanzati dal 2008 e sposati dal 2012, due figlie e un legame fortissimo, a prova di tatuaggi (lui ha il volto di lei sul braccio) e di gossip, hanno comunicato tramite una storia di Instagram la volontà di lasciarsi. Lui ex calciatore della Roma ma anche Milan, Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Pescara, Liverpool, Sporting Lisbona e Las Palmas e ora nella staff tecnico di Iachini; lei attrice lanciata da "Scusa ma ti chiamo amore" di Moccia.

"È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno" hanno scritto nel post firmato congiuntamente.

