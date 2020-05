Uomini e Donne, Giovanna Abate legge una lettera a Sammy Hassan: “Mi piaci tanto, voglio andare avanti”

A Uomini e Donne su Canale 5, oggi lunedì 11 maggio 2020, c'è stato un nuovo confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. La tronista si è scusata con lui per le parole forti della scorsa settimana. “Io sono tanto impulsiva quanto riflessiva e so che a volte parlo a sproposito come a volte no. È per questo che, se ti va, io ti leggo una cosina che ho scritto per te” annuncia Giovanna: “Proprio perché a me piaci io voglio provare ad andare avanti. Da parte mia troverai la strada spianata” dichiara la Abate. Lui afferma: “Sono contento ed era quello che volevo dall’inizio. Infatti all’inizio ero combattuto… ti ho trovato diversa prima e dopo il Coronavirus. Anche io mi scuso per essere stato aggressivo nei tuoi riguardi!”.

"Vorrei che tu ascoltassi..." Giovanna ha preferito scrivere quello che pensa... ️State guardando #UominieDonne? pic.twitter.com/prwY3PiHRa — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 11, 2020