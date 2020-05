Stasera in tv, 11 maggio, va in onda il film "1997 - Fuga da New York". Appuntamento su Iris alle ore 21. La pellicola è del 1981 e in un futuro molto prossimo l'intera città di New York, ormai ingovernabile e preda di bande metropolitane di banditi, è trasformata in un'enorme prigione dalla quale nessuno può fuggire. L'aereo presidenziale, dirottato da un gruppo di terroristi, precipita sulla città e salvato da una speciale capsula, il primo cittadino d'America viene preso in ostaggio dalla banda del "Duca" che, in cambio, chiede la propria libertà. La polizia infiltra allora Jena Plinski (interpretato da Kurt Russell) che in sole 24 ore deve compiere la sua missione.

