Uomini e Donne, anticipazioni di oggi lunedì 11 maggio. Il messaggio di Giovanna e il mistero dell'Alchimista

Attesa per la nuova puntata di Uomini e Donne in programma oggi, lunedì 11 maggio su Canale 5. Giovanna Abate sarà al centro della trasmissione di Maria De Filippi dopo la grande attenzione dei telespettatori della scorsa settimana.

Secondo quanto si apprende quella di Giovanna sarà la sola presenza. La bella tronista ha incontrato nuovamente il suo Alchy ma senza poterlo vedere in volto e mentre sui social si moltiplicano i rumors e gli indizi portando a galla addirittura un giovane che è già stato fidanzato in passato con Giovanna Abate. La tronista oggi leggerà qualcosa di importante sul cellulare. Si parla di qualcosa che lei avrebbe scritto per un altro corteggiatore, ovvero Sammy, ma potrebbe anche essere qualcosa che ha ricevuto dall’Alchimista in settimana. Vedremo.

Il promo di Uomini e donne di oggi - riferisce Fanpage - non mostra solo Giovanna Abate al centro dello studio ma anche alcune dame del trono over e, in particolare, Veronica Ursida.