Live - non è la d'Urso, quante lacrime Barbara. Ecco il video sulla sua vita che ha commosso la conduttrice

Lacrime a Live - Non è la d'Urso di domenica 10 maggio 2020 in finale di programma su Canale 5. A piangere commossa proprio la conduttrice, Barbara D’urso, che ha ricevuto un fantastico regalo per il suo compleanno (compie gli anni il 7 maggio). Barbara ha trovato in trasmissione suo fratello Riccardo, che non vedeva da circa 1 anno e mezzo. Si è accomodata sul divanetto rosso insieme al fratello e ha visto il lungo ed emozionante video che i suoi collaboratori e la sua famiglia le hanno preparato. Un video di foto e musica con tutta la sua vita e la sua carriera.

(guarda qui il video)