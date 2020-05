Domenica In, Mara Venier va in onda col programma di Rai 1 fino al 28 giugno

Un altro mese, rispetto alla data di chiusura che era stata fissata per il 28 maggio, con Mara Venier e la sua Domenica In. La Rai prolunga la durata del programma di almeno un altro mese: andrà avanti fino al 28 giugno. E' stata la stessa conduttrice ad annunciarlo nel corso della trasmissione di ieri, domenica 10 maggio, su Rai1. "Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica", ha detto Mara Venier.