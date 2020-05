Stasera in tv 11 maggio, le inchieste di Report: Oms, bombole d'ossigeno, app Immuni e vaccini

Stasera in tv, 11 maggio alle 21,20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata del programma d’inchieste Report.

La redazione si occuperà di come funziona l’Oms e di come ha gestito la pandemia, per capire se ha emanato linee guida chiare e inequivocabili se ha messo i singoli stati in condizione di valutare la gravità del problema sulla base di evidenze scientifiche riconosciute. E poi chi c'è dietro l'app Immuni, l'emergenza bombole di ossigeno nel caso si dovessero registrare nuovi picchi di contagio, e poi la produzione dei vaccini (cinque team di scienziati e aziende sono già nella fase di sperimentazione sull’uomo).

Leggi anche: Burioni e il vaccino in Cina.