Brosio e la riapertura delle chiese, litigio furioso con Barbara d'Urso e Gianluigi Nuzzi. Il video

Show di Paolo Brosio in studio a "Live - Non è la d'Urso" che litiga furiosamente con Gianluigi Nuzzi e la conduttrice Barbara d'Urso (fuori onda Marco Carta, clicca qui) sulla riapertura delle chiese. "Tu mi accosti la preghierina fatta in casa con l'eucarestia. Tu neghi l'eucarestia, tu non sei cattolica apostolica, tu metti in scena un'altra rappresentazione della fede cattolica. Come ti permetti? Come vi permettete?" è la strigliata. "Ma come ti permetti di criticare la fede di Barbara? Ma stai scherzando?", lo incalza poi il conduttore di Quarto grado, "quale giudizio dai tu alla fede di ciascuno? Hai una spocchia e una presunzione, dici anche che i virologi sbagliano quando tengono chiuse le chiese durante la pandemia".

Tra Paolo Brosio e Gianluigi Nuzzi è fuoco e fiamme a Live #noneladurso sul tema riapertura delle chiese! pic.twitter.com/yXe3KkpP1s — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 10, 2020