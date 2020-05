Che Tempo Che Fa, il ministro Gualtieri: "Reddito di emergenza per le persone non coperte da altri interventi"

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. Tanti i temi toccati. Dalla fase ("Noi dobbiamo fare in modo che questa graduale riapertura sia prudente e graduale proprio perché dobbiamo assolutamente evitare poi di tornare indietro"), al bilancio pubblico a garanzia dei prestiti ("Parecchie centinaia di miliardi del bilancio pubblico sono impegnati a garantire la liquidità"), alle richieste fatte al sistema bancario ("Chiediamo un impegno maggiore al sistema bancario e siamo pronti anche noi ad intervenire con interventi normativi ulteriori per facilitare ed accelerare le procedure") sino a un importante annuncio: "Ci sarà un reddito di emergenza per tutte le tipologie di persone che non sono coperte dagli altri interventi. Nessuno deve essere lasciato indietro in questa crisi così drammatica".

