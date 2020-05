Elisa, a Che Tempo Che Fa l'interpretazione di "Somewhere Over The Rainbow" fa emozionare. Il video

Splendida interpretazione di "Somewhere Over The Rainbow" da parte di Elisa a Che Tempo Che Fa (clicca qui), la trasmissione di Fabio Fazio. La cantante friulana è tra gli ospiti della puntata del 10 maggio e a proposto del momento che vive l'Italia, alla ricerca di una faticosa ripartenza per uscire definitivamente dall'emergenza Coronavirus, ha detto: "Bisogna starsi molto vicino. Dobbiamo tutti cercare di essere un po' meno per noi stessi e un po' di più per gli altri. Dobbiamo diventare una specie di barbapapà". Il riferimento è al celebre cartone in cui la missione del protagonista era quella di sbrogliare problemi e salvare vite umane.

"Somewhere over the rainbow

Bluebirds fly

And the dreams that you dream of

Dreams really do come true"



