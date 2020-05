Domenica In, Bobo Vieri gaffe con Mara Venier. E Costanza Caracciolo lo prende in giro in diretta

Simpatica incomprensione per Bobo Vieri durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In, su Rai uno. L'ex bomber, in diretta con la compagna Costanza Caracciolo, non capisce infatti la domanda delle conduttrice. "Zia Mara" gli chiede se con la Caracciolo fossero prima amici e Vieri risponde: "Si ci siamo conosciuti in Nazionale". L'ex calciatore si riferiva ad Antonio Cassano di cui stava parlando pochi istanti prima. A quel punto la Caracciolo scoppia a ridere e prende in giro il compagno per l'ilarità generale con "Zia Mara" piegata in due dalle risate.

