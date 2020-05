Domenica In, quanti imprevisti: Mara Venier si pettina in studio, un operatore cade a casa di Romina Power

Puntata ricca di imprevisti a Domenica In, oggi 10 maggio 2020. Mara Venier viene beccata dalle telecamere mentre si pettina in studio (e in diretta) al rientro dalla pubblicità. Successivamente durante il collegamento con Romina Power, uno degli operatori esterni nella casa dell'ex moglie di Al Bano Carrisi inciampa e cade. Dopo alcuni attimi di ansia, Mara Venier e Romina Power ci scherzano su: l'operatore non ha riscontrato alcun problema.

