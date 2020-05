Bono, compleanno con lettere agli artisti del suo cuore: ci sono Pavarotti, Zucchero, Bowie, i Massive Attack

Umbria, suggestione Gubbio: così la città si veste a festa anche se la corsa dei Ceri non ci sarà Video

Ceri di Gubbio 2020. L'associazione Maggio Eugubino ha iniziato l'operazione di imbandieramento della città di Gubbio per il 15 e 16 maggio dal pennone di Piazza Grande e proseguirà poi sulle porte e sulle torri medievali. Per approfondire leggi anche: Niente Corsa, ma la festa per i Ceri si farà. Ecco come si prepara Gubbio Quest'anno la festa dei Ceri, come noto, non si svolgerà per via della ...