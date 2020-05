L'ingrediente perfetto, oggi 10 maggio la cucina torna il tv su La7 con Roberta Capua e Gianluca Mech

Questa mattina, domenica 10 maggio, alle ore 11 seconda edizione de 'L’ingrediente Perfetto', il programma settimanale di cucina in onda tutte le domeniche su La7, condotto da Roberta Capua con la partecipazione dell’esperto di alimentazione Gianluca Mech.

Anche questa seconda stagione avrà come tema centrale la ricerca dell’ingrediente perfetto da usare in cucina, per proporre ai telespettatori sempre piatti che potranno aiutare ad alimentarsi bene e correttamente. Ogni domenica Roberta Capua ci aprirà le porte della sua cucina per svelare, come una preparazione attenta può portare sulle nostre tavole piatti semplici, gustosi e naturalmente sani, perché la salute inizia a tavola.

Fondamentali saranno in ogni puntata i suggerimenti e gli approfondimenti della dieta chetogenica proposta da Gianluca Mech, che aiuterà a individuare cosa apporta benessere o meno al corpo, attraverso 'la salute a tavola'. Per la puntata dedicata alla Festa della Mamma Roberta presenterà un menù speciale: il suo primo ingrediente perfetto sarà la carne macinata con la quale preparerà il più classico ragù alla bolognese - ricetta tramandata in famiglia dalla nonna di suo marito Stefano e piatto preferito da suo figlio Leonardo, con l'ingrediente perfetto scelto da Gianluca Mech - il kiwi - preparerà un dolce delizioso, un classico regionale rivisitato in chiave healthy: il biancomangiare al kiwi e per finire con uno degli alimenti simbolo della dieta mediterranea, ovvero l'olio extravergine d'oliva, ci proporrà un piatto tricolore dedicato alla forza di tutte le mamme, vicine e lontane - i filetti di merluzzo in oliocottura con salsa fredda al pomodoro e basilico.